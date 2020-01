Austria, attacco hacker a ministero: "Non escluso arrivi da estero"

Il ministero degli Esteri austriaco ha subito un attacco informatico che è ancora in corso e potrebbe durare alcuni giorni: un portavoce ha fatto sapere che, a causa "della sua gravità e della sua natura", non si può escludere che si tratti di un "attacco mirato" da parte di uno Stato estero. L'hackeraggio è iniziato poco dopo il via libera dei Verdi austriaci alla coalizione con i conservatori, dando vita a un'alleanza senza precedenti.