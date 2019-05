Austria, approvata legge che bandisce velo islamico alle elementari

L'Austria bandisce il velo dalle scuole primarie. Il testo si riferisce in modo generico a qualsiasi "abbigliamento influenzato ideologicamente o religiosamente associato alla copertura della testa". Per un parlamentare la misura era necessaria per liberare le ragazze dalla "sottomissione". Il governo ha chiarito che il copricapo indossato dai ragazzi sikh e la kippah ebraica non saranno interessati dalla legge.