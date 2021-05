Austria, amputata la gamba sbagliata a un paziente di 82 anni

All'82enne doveva essere amputato l'arto inferiore sinistro, ma gli è stato rimosso il destro. Quanto accaduto è venuto alla luce il giorno dopo l’operazione, quando il personale ospedaliero procedeva al cambio di fasciatura programmato. Pare che l'errore sia stato commesso poco prima dell'operazione, quando è stata contrassegnata la gamba sbagliata.

“Siamo profondamente scioccati per quanto accaduto. Nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata”, si legge in una nota diramata dalla Freistadt, che assicura di aver avviato un’indagine interna. “Sfortunatamente l’incidente è avvenuto per via di una concatenazione di eventi sfortunata". L‘uomo sta ricevendo assistenza psicologica ma presto dovrà sottoporsi all’amputazione dell’altra gamba.