Austria, accordo tra Popolari e Verdi per formare il nuovo governo

A tre mesi dalle elezioni politiche, in Austria è stato raggiunto un accordo di massima tra il partito popolare Oevp del premier Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler per la formazione del governo. Il partito ecologista ha convocato per il 4 gennaio l'assemblea il cui voto è vincolante per l'adesione all'esecutivo. Secondo la stampa austriaca il giuramento del nuovo governo potrebbe avvenire il 7 gennaio.