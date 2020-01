Australia, vasto incendio a Canberra: "State in casa"

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato nei pressi dell'aeroporto di Canberra, in Australia, costringendo gli abitanti a rifugiarsi in casa. Le autorità hanno spiegato ai residenti di tre quartieri della città che era troppo tardi per evacuare e che l'incendio era fuori controllo. La popolazione è stata quindi invitata a non uscire. A bruciare sono 90 ettari di terreno.