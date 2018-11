Australia, surfista morso da squalo scaccia il predatore a colpi di tavola

Un surfista ha scacciato uno squalo con la sua tavola dopo essere stato morso al polpaccio . E’ successo in Australia , sulla costa orientale, il giorno dopo che un nuotatore è morto in un altro attacco . Il 43enne è stato colpito da un pescecane mentre stava cavalcando le onde al largo della località turistica di Shelly Beach, a Ballina, a circa 750 chilometri a nord di Sydney.

"Lo squalo lo ha afferrato per una gamba e lo ha tirato fuori dalla tavola, e lui l’ha usata per mandarlo via", racconta il sindaco di Ballina, David Wright. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, lo squalo era lungo circa un metro e mezzo e ha procurato all’uomo un taglio di 20 centimetri alla gamba. "E’ rientrato a riva – spiega il sindaco – si è fasciato la gamba" ed è stato portato in ospedale. Shelly e le spiagge circostanti sono state off-limits per 24 ore e le autorità stanno cercando di identificare le specie di squali.