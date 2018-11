Australia, pilota di aereo si addormenta alla guida e manca l'aeroporto di 50 chilometri

Si è addormentato mentre si trovava alla guida di un volo charter diretto a King Island in Australia . Il pilota, finito sotto indagine per incapacità, avrebbe mancato l’atterraggio di circa 50 chilometri , perdendo il controllo dell'aereo.

Il bimotore Piper PA-31 Navajo, della compagnia Vortex Air, era partito da Devonport, in Tasmania, la mattina di giovedì 8 novembre. Non si hanno informazioni sul numero di passeggeri che si sarebbero trovati a bordo del mezzo, che può trasportare fino a nove persone. I dati sul traffico aereo hanno evidenziato che il velivolo, dopo aver superato l’aeroporto di King Island senza predisporre l’atterraggio, avrebbe percorso altri 50 chilometri per poi virare, riprendere la rotta e giungere all’aeroporto di destinazione.