Australia, pacchi sospetti a consolati: interviene la polizia

Alcuni consolati sono stati evacuati a Melbourne, in Australia, a causa della presenza di pacchi sospetti. Tra le delegazioni diplomatiche destinatarie dei pacchi ci sono quella italiana e quelle britannica, turca, americana, tedesca, spagnola. pakistana, svizzera, neozelandese e sudcoreana, ma non è stato chiarito quali di queste siano state messe in sicurezza. La polizia sta ora esaminando i plichi, che sarebbero buste con la scritta "amianto".