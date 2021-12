Australia, morto sesto bimbo dopo tragedia castello gonfiabile

Barnaul 22

Un sesto bambino di 11 anni è morto in ospedale tre giorni dopo l'incidente a un castello gonfiabile avvenuto in Australia. Lo ha reso noto la polizia. Il bambino è deceduto per le ferite riportate dopo che la struttura è stata sollevata dal vento durante una festa di fine anno di scuola elementare nella città tasmaniana di Devenport. Altri due bimbi sono ancora ricoverati in condizioni critiche.