Australia, madre condannata "per aver ucciso quattro figli": a scagionarla potrebbe essere un gene

Le morti misteriose

Il piccolo Caleb è morto nel 1989 a soli 19 giorni di vita, due anni più tardi la stessa sorte era toccata al fratellino Patrick. Il bambino aveva otto mesi e soffriva di epilessia. Anni dopo, a soli 10 mesi è morta Sarah, seguita nel 1999, dalla quarta e ultima figlia, Laura. Decessi in culla che il giudice aveva classificato come omicidi. "La morte di un bambino è una tragedia. Due morti sono sospette. Tre costituiscono omicidio”. Questa la tesi del famoso pediatra britannico Roy Meadow, su cui si basava l’accusa. Una tesi suffragata anche dal medico legale: "Non ho mai visto quattro casi di morte naturale in culla nella stessa famiglia" sono le sue parole messe agli atti. Kathleen Folbigg, soprannominata "mamma killer" dalla stampa locale e internazionale, aveva continuato a proclamarsi innocente. Eppure sul suo diario, consegnato dal marito alla corte, nel giorno della morte di Sarah furono trovate parole considerate ambigue: "Con un po' d'aiuto". La donna era stata condannata nel 2003 a una pena di 40 anni.