Australia, la famiglia del bimbo bullizzato dona in beneficenza i soldi raccolti per mandarlo a Disneyland

Quaden Bayles è il bimbo australiano di 9 anni , affetto da nanismo, che era arrivato a minacciare il suicidio perché vittima delle prese in giro dei compagni di scuola. La madre aveva realizzato un video mostrando, appunto, gli "effetti" del bullismo . Le lacrime di Quaden avevano commosso tutti, comprese molte celebrità, tra cui Brad Williams , che aveva dato vita a una raccolta fondi per potergli regalare un sogno chiamato Disneyland.

La raccolta fondi - Brad Williams, anche lui affetto da nanismo è un comico americano molto seguito: lui, come altre star del calibro di Hugh Jackman, si è preso a cuore la storia del piccolo Quaden e in poche ore la raccolta fondi avviata per portare il piccolo australiano a Parigi, a Disneyland, ha superato le 368mila sterline.

Oltre 400mila euro a due associazioni - Soldi che la famiglia di Quaden ha deciso di utilizzare diversamente: non per andare nel parco divertimenti più famoso al mondo ma per aiutare qualche bisognoso. Del resto se qualcuno conosce l'importanza della solidarietà, questa è proprio la famiglia di Quaden che ha deciso di destinare i 400mila euro raccolti su iniziativa di Brad Williams a due associazioni, la Dwarfism Awareness Australia e la Balunu Healing Foundation.

Tutti mobilitati contro il bullismo - "Vogliamo che il denaro vada alle organizzazioni della comunità che ne hanno davvero bisogno. Sanno per cosa dovrebbero essere spesi i soldi. Per quanto vogliamo andare a Disneyland, penso che la nostra comunità ne trarrebbe molto beneficio", hanno spiegato la madre e la zia di Quaden. Che nel frattempo ha fatto da mascotte alla squadra australiana di baseball degli All Stars. E che ha trovato, in ogni angolo del mondo, persone disposte a difendere la sua causa e ha denunciare il bullismo.