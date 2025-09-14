L'Australia investirà 6,8 miliardi di euro in sottomarini nucleari

L'Australia investirà 6,8 miliardi di euro per rendere uno dei suoi cantieri navali in grado di costruire una flotta di sottomarini a propulsione nucleare, secondo quanto annunciato dal governo. I 12 miliardi di dollari australiani saranno spesi in dieci anni per rinnovare e migliorare le capacità dei cantieri navali di Henderson, vicino a Perth, nell'Australia Occidentale, ha affermato il ministro della Difesa Richard Marles. Nel 2021, Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno firmato un patto tripartito, denominato Aukus, volto a contrastare la crescente influenza della Cina nella regione Asia-Pacifico. Questo accordo prevede la fornitura di tre-cinque sottomarini nucleari d'attacco statunitensi classe Virginia a Canberra entro 15 anni, dopodiché l'Australia costruirà i propri sottomarini in collaborazione con la Gran Bretagna.