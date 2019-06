Australia, iniziato il processo d'appello per il cardinale Pell

Via al processo d'appello per il cardinale australiano George Pell, il più anziano cattolico riconosciuto colpevole di abusi sessuali su minori. Il 77enne, che non era obbligato a presentarsi in tribunale, è detenuto in una prigione di Melbourne da quando è stato condannato a marzo a una pena di sei anni per aver abusato di due coristi di 13 anni quando era arcivescovo a Melbourne alla fine degli anni 90.