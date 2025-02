Australia, impedivano alla figlia di crescere: genitori condannati

In Australia una coppia di genitori è stata condannata da un giudice per avere impedito alla figlia di crescere, fisicamente ed emotivamente, pur dedicandole affetto e attenzioni. Lo riporta la Cnn, precisando che il caso ha diviso l'opinione pubblica australiana rappresentando un caso complesso e senza precedenti. La ragazza, oggi 20enne, in una lettera inviata al giudice chiedendole di abbandonare l'accusa, ha dato la colpa a se stessa per la sua situazione, affermando di non essere in grado di sopravvivere senza l'aiuto quotidiano dei suoi genitori.