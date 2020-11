Australia, il Senato avvia inchiesta sul dominio dei media di Murdoch

lapresse

Un'inchiesta del Senato federale in Australia esaminerà la concentrazione dei media locali e il suo impatto sulla democrazia, dopo che oltre 500mila persone hanno firmato una petizione che solleva preoccupazioni sull'influenza politica della News Corp di Rupert Murdoch. Il braccio australiano del gruppo è la maggiore organizzazione di media in Australia, possedendo giornali in ogni maggiore città, oltre a periodici e a reti tv via cavo.