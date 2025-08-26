Logo Tgcom24
Attacchi antisemiti, l'Australia espelle l'ambasciatore iraniano

26 Ago 2025 - 06:42
Il premier australiano Anthony Albanese © IPA

Il governo australiano del premier Anthony Albanese ha annunciato l'espulsione dell'ambasciatore iraniano, accusando il Paese islamico di essere responsabile degli attacchi antisemiti di Melbourne e Sydney. All'ambasciatore e ad altri tre funzionari sette giorni di tempo per lasciare l'Australia. "Si tratta della prima espulsione di un ambasciatore dalla Seconda Guerra Mondiale" ha dichiarato il Ministro degli Esteri australiano Penny Wong in una conferenza stampa.

