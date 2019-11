Australia, donna sfida gli incendi per salvare un koala in difficoltà

Quando lo ha visto scappare tra le fiamme, urlando come un bambino, non ci ha pensato due volte: l o ha inseguito tra i roghi, si è spogliata, ha avvolto il koala terrorizzato in una coperta, e lo ha portato in salvo. E quest'immagine è lo scatto che più rende giustizia alla tragedia degli i ncendi in Australia, che da settimane stanno devastando il New South Wales. Lei è Toni , la donna impavida che ha rischiato la vita e che per tutti, ormai, è un'eroina.

Corre in mezzo agli alberi, tra le fiamme e il fumo. Quando arriva al koala in difficoltà si toglie la maglia: rimane in reggiseno e stringe quella creatura a sé come se fosse un suo bambino. Lo porta via dai roghi, lo bagna con una bottiglietta d’acqua per lenire il dolore delle bruciature, lo fa bere. E infine lo porta con sè, avvolto in una coperta, per procuragli un veterinario e le cure di cui ha bisogno.

L’animale simbolo dell’Australia sta scomparendo: secondo le stime del Wwf Australia abbiamo già perso il 95 per cento di koala nel mondo. E la situazione è sempre più drammatica: il cosiddetto “Triangolo dei koala”, un’area che si estende da Noosa nel Queensland meridionale a Gunnedah nel nord-est del New South Wales, è messo in ginocchio dagli incendi senza precedenti, favoriti anche dal riscaldamento globale, aggravati dall’eccessivo disboscamento e lo sviluppo agricolo e urbano.

Secondo il Wwf Australia, gli incendi potrebbero aver ucciso circa 350 esemplari, oltre ad aver distrutto buona parte dell’habitat primario della specie. Un disastro considerando che le popolazioni dei koala nel New South Wales e del Queensland si sono già quasi dimezzate in 20 anni a causa della perdita di habitat e che oggi resta in Australia solo il 5 per cento della loro popolazione che viveva in questo continente solo pochi secoli fa.