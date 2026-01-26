Le autorità australiane hanno messo in allerta il Paese per il caldo estremo, raccomandando ai cittadini che si preparano a partire o celebrare l'Australia Day di stare attenti. Lo scrive Abc News. Secondo le previsioni, lo Stato di Victoria è destinato ad avere la sua ondata di calore più significativa dal 2009, e le città del Nuovo Galles del Sud e dell'Australia Meridionale potrebbero registrare temperature fino a 48 gradi da martedì 27 gennaio. Pericolo incendi. Nella calura anche Melbourne dove sono in corso gli Australian Open di tennis.