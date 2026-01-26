Ondata di caldo estremo attesa in Australia, previsti fino a 48 gradi
Maggiormente colpito lo Stato di Victoria, mentre il Paese si appresta a celebrare l'Australia Day
© Ansa
Le autorità australiane hanno messo in allerta il Paese per il caldo estremo, raccomandando ai cittadini che si preparano a partire o celebrare l'Australia Day di stare attenti. Lo scrive Abc News. Secondo le previsioni, lo Stato di Victoria è destinato ad avere la sua ondata di calore più significativa dal 2009, e le città del Nuovo Galles del Sud e dell'Australia Meridionale potrebbero registrare temperature fino a 48 gradi da martedì 27 gennaio. Pericolo incendi. Nella calura anche Melbourne dove sono in corso gli Australian Open di tennis.
L'eccezionale ondata di caldo, con temperature fino a cinque gradi sopra i 40, ha investito il sudest dell'Australia: gli Stati di Victoria, New South Wales e South Australia. Da giorni il pericolo di incendi boschivi da alto a estremo. E non si prevedono piogge nei prossimi giorni. A Melbourne, dove sono nel pieno gli Open di tennis, sono previste temperature fino a 40 gradi, seguiti da una nuova punta di 42 gradi.
Sempre secondo i dati del Bureau of Meteorology, l'Australia ha subito nel 2025 il quarto anno più caldo mai registrato, con temperature medie salite di 1,23 gradi su scala nazionale.
Le misure anti-caldo arrivano durante l'Australia Day
Con il Bureau che prevede un periodo prolungato di caldo intenso, in regioni interne più di cinque giorni sopra i 40 gradi, gli australiani sono invitati a rimanere aggiornati sugli avvisi e ad adottare precauzioni sanitarie. In particolare nel giorno dell'Australia Day, la festa nazionale ufficiale del Paese. Celebrato ogni anno il 26 gennaio, ricorda lo sbarco della Prima Flotta nel 1788 e l'innalzamento della bandiera della Gran Bretagna a Sydney Cove, una piccola baia sulla sponda meridionale del porto di Sydney.