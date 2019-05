Australia, aperti i seggi per le elezioni del primo ministro

Si sono aperti in Australia i seggi elettorali per eleggere il sesto primo ministro della nazione. Secondo i sondaggi, la coalizione dei conservatori guidata dal Partito Liberale non vedrà confermato il proprio candidato e attuale primo ministro, Scott Morrison. Il partito laburista di centrosinistra e il suo leader Bill Shorten stanno facendo una campagna per obiettivi più ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra nel Paese.