Australia, ancora allerta incendi: giorno più caldo di sempre: 49,8 gradi

Continua l'emergenza incendi in Australia dove è stata registrata la temperatura media più alta di sempre, 49,8 gradi. Per il settimo giorno consecutivo il New South Wales, lo stato più popoloso d'Australia, ha dichiarato l'allerta e sono almeno 100 i roghi che i vigili del fuoco stanno cercando di domare. Emergenza anche in Australia meridionale, Queensland e Victoria del nord.