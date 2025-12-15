Australia: Albanese propone leggi più severe sulle armi

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha proposto leggi nazionali più severe sulle armi all'indomani della sparatoria a Bondi Beach, a Sydney, che ha causato almeno 15 morti. Albanese ha annunciato che proporrà nuove restrizioni, tra cui una limitazione sul numero di armi che una persona in possesso di una licenza può ottenere. "Il governo è pronto a prendere tutte le misure necessarie - ha dichiarato ai giornalisti - Tra queste c'è anche la necessità di leggi più severe sulle armi. Le persone possono radicalizzarsi nel tempo, le licenze non dovrebbero essere a tempo indeterminato".