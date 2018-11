Australia, aghi nelle fragole al supermercato: arrestata una donna

La polizia del Qeensland, in Australia, ha arrestato una donna di 50 anni in seguito alle indagini sul mistero delle fragole contenenti aghi da cucito . Il caso, scoppiato a settembre, ha scatenato il panico in tutto il Paese, costringendo diverse catene di supermercati a ritirare tutti i lotti presenti sugli scaffali.

Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva Cnn Nine News, la donna avrebbe lavorato come supervisore del controllo qualità in due aziende australiane, Berrylicious e Berry Obsession, leader nella produzione di fragole per la grande distribuzione. La polizia ha dichiarato che Ut Trinh avrebbe agito per vendetta nei confronti di alcuni suoi colleghi. Ora la donna rischia fino a 10 anni di carcere. Sono oltre cento le segnalazioni pervenute alle autorità nelle ultime settimane. Numerosi consumatori sono stati ricoverati in ospedale per aver ingerito gli spilli ma fortunatamente nessuno a riportato gravi danni alla salute. Il panico dovuto alla "contaminazione" ha danneggiato gravemente alcune delle principali aziende produttrici con perdite per milioni di dollari. Le fragole costituiscono il 3% delle esportazioni di frutta australiane in località quali Hong Kong, Malesia, Singapore, Thailandia e Emirati Arabi.