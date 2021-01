Atterrato a Mosca l'aereo con a bordo Navalny e la moglie

Instagram

E' atterrato a Mosca, all'aeroporto di Sheremetyevo, l'aereo con a bordo Alexei Navalny con la moglie Yulia. L'oppositore russo rischia ora l'arresto. Inizialmente l'atterraggio era previsto allo scalo di Vnukovo: è possibile che la modifica sia stato deciso per evitare la presenza di giornalisti e sostenitori che si erano radunati per accogliere l'arrivo di Navalny. Prima di partire il dissidente aveva detto: "Non mi possono arrestare, sono innocente".