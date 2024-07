Attentato a Trump, Joe Biden alla nazione: "Serve passo indietro, non siamo nemici ma tutti americani"

Biden ha avvertito il Paese dei rischi della violenza politica dopo il tentato omicidio di sabato dell'ex presidente Donald Trump: "È ora di calmare la situazione". In un discorso alla Nazione in prima serata dallo Studio Ovale, Biden ha detto che le passioni politiche possono essere forti ma "non dobbiamo mai scendere nella violenza". "Non c'è posto in America per questo tipo di violenza - per qualsiasi violenza. Mai. Punto. Nessuna eccezione. Non possiamo permettere che questa violenza venga normalizzata", ha detto Biden.