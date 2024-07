Attentato Donald Trump, la foto dell'ex presidente insanguinato con il pugno alzato è già nella storia

Alcuni elementi come la grande bandiera statunitense sullo sfondo, il pugno alzato, il sangue sulla faccia e l'inquadratura dal basso hanno contribuito a rendere così potente mediaticamente la foto, non a caso la più utilizzata dai sostenitori dell'ex presidente Usa, descritto come un eroe. In quegli istanti concitati subito dopo gli spari, mentre i quattro agenti del Secret Service erano intenti a cercare di proteggere il tycoon e allontanarlo dal palco, Trump ha avuto la prontezza di alzare il pugno, scatenando l'esultanza dei suoi sostenitori. Il New York Times a proposito ha scritto che "è difficile immaginare un momento che incarna meglio il legame viscerale tra l'ex presidente Usa e i suoi sostenitori e la sua padronanza dell’era mediatica moderna" mentre per Politico "il pugno alzato di Trump farà la storia e sarà determinante nella sua candidatura".