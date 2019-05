Attentato Lione, il procuratore: congegno comandato a distanza

L'ordigno esploso venerdì pomeriggio nel centro di Lione era "telecomandato a distanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica Remy Heitz, aggiungendo che finora non ci sono state rivendicazioni dell'atto e diversi fra i 13 feriti vengono sottoposti ad interventi chirurgici per l'estrazione di schegge. Prosegue, confermano fonti di polizia, la caccia all'uomo in tutta la Francia.