Attentato a Trump, il segretario Interno: "A Butler i servizi segreti hanno fallito" | Ok a un'indagine indipendente

I servizi segreti statunitensi intendono "partecipare pienamente" a una indagine indipendente. A dichiararlo in una nota ufficiale è stata la direttrice dei servizi segreti statunitensi, Kimberly Cheatle. "I servizi segreti stanno lavorando con tutte le agenzie federali, statali e locali coinvolte per capire cosa è successo, come è successo e come possiamo evitare che un incidente come questo si ripeta", ha spiegato la Cheatle, chiarendo che comprende "l'importanza della revisione indipendente annunciata da Biden e parteciperemo pienamente. Lavoreremo anche con le commissioni congressuali competenti su qualsiasi azione di supervisione". La dichiarazione arriva in mezzo a teorie del complotto e commenti crescenti su come un giovane armato sia riuscito ad avvicinarsi talmente tanto all'ex presidente da ferirlo con un fucile semiautomatico AR-15.