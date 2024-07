Attentato Donald Trump, le falle della sicurezza: il cecchino ha agito indisturbato

Donald Trump ferito a un orecchio da un proiettile. Stati Uniti sotto shock per l'attentato all'ex presidente, in corsa per il bis alla Casa Bianca, colpito mentre teneva un comizio in Pennsylvania. L'attentatore, Thomas Matthew Crooks, 20 anni di Bethel Park, era su un tetto di un edificio a circa 120-150 metri dal palco dal quale parlava il tycoon. In mimetica, ha agito indisturbato (un morto e due feriti) esplodendo diversi colpi con un fucile semiautomatico prima di essere ucciso a sua volta. E l'America si chiede: come è stato possibile? Evidentemente, non sono state poche (né trascurabili) le falle nel sistema di sicurezza.