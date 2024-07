Attentato Donald Trump, chi era il pompiere eroe morto per proteggere la famiglia

Corey Comperatore, in quei momenti drammatici, non ha avuto dubbi: ha spinto la figlia e la moglie a terra, proteggendole dagli spari che arrivavano verso Donald Trump. Comperatore, ex capo dei vigili del fuoco, da poco compiuti 50 anni, era tra le migliaia di persone che affollavano le tribune attorno al palco sul quale l'ex tycoon stava chiudendo la campagna elettorale. Uno dei colpi esplosi dal ventenne Thomas Matthew Crooks lo ha centrato in pieno, facendolo crollare a terra in un lago di sangue. "È morto da eroe, così come aveva vissuto", sono state le parole della famiglia sui social. Con lui altre due spettatori hanno riportato alcune ferite e sono ricoverate in gravi condizioni.