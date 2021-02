Attentato Congo, Di Maio: immenso dolore per morte ambasciatore e carabiniere

Dal Web

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha manifestato"immenso dolore" per la morte dell'ambasciatore italiano della Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un carabiniere durante un attentato a Goma. "E' un momento gravissimo per il nostro Paese, esprimo a nome del presidente Draghi la vicinanza alla famiglia, portando le condoglianze di tutto il governo", ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.