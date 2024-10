Attentato ad Ankara, la Turchia identifica uno degli assalitori come membro del Pkk

Sarebbe un membro del Pkk almeno uno degli attentatori che ha partecipato all'attacco contro la sede del'Industria Aerospaziale, vicino ad Ankara: lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya. E' stata completata l'identificazione del corpo, dopo che l'uomo è stato ucciso durante l'attacco, che ha provocato la morte di 5 persone. "È stato determinato che il traditore era Ali Orek, nome in codice Rojger, un membro dell'organizzazione terroristica Pkk", ha scritto su X Yerlikaya, in riferimento al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. "Proseguono gli sforzi per identificare l'altra terrorista", ha aggiunto.