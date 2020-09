Attentato a Parigi, autore è pakistano 18enne pregiudicato

E' un pakistano di 18 anni, conosciuto dalla polizia per reati comuni, il principale autore dell'attentato a Parigi nei pressi dell'ex sede di Charlie Hebdo. Il giovane non ha precedenti per radicalismo islamico. "Con lui - riferisce la procura - è stato fermato un uomo di 33 anni il cui ruolo resta da definire". Gli inquirenti hanno ritrovato, accanto alla fermata della metropolitana di Richard Lenoir, la mannaia da cucina utilizzata per l'attacco.