Attentato a Kabul, Trump attacca Biden: "Dovrebbe dimettersi"

ansa

"Joe Biden dovrebbe dimettersi, il che non dovrebbe essere un grosso problema dal momento che non è stato eletto legittimamente dal principio". L'ex presidente americano Donald Trump torna ad attaccare l'attuale inquilino della Casa Bianca, a seguito dell'attentato nei pressi dell'aeroporto a Kabul. Il tycoon aveva già criticato Biden per come ha gestito il ritiro delle forze Usa dall'Afghanistan, con la conseguente salita al potere dei talebani.