Attentati Bruxelles, chiesto l'ergastolo per Salah Abdeslam e Mohamed Abrini

Per gli attentati a Bruxelles del 22 marzo 2016 la procura federale belga ha chiesto l'ergastolo per Salah Abdeslam e Mohamed Abrini.

Il primo è stato riconosciuto colpevole, come co-responsabile, di omicidio e tentato omicidio in un contesto terroristico durante gli attacchi. Il secondo invece per la sua partecipazione agli stessi attentati.