Attacco Vienna, esercito in strada con la polizia: caccia ai terroristi

Ansa

L'esercito austriaco ha inviato uomini nel centro di Vienna a sostegno della forze di polizia nella ricerca degli uomini armati che hanno compiuto attacchi in vari punti della città. I soldati stanno presidiando i luoghi sensibili della capitale. Il primo attacco è avvenuto nella Seitenstettengasse, dove un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco. Altri spari sono stati esplosi durante la fuga, sempre in centro città.