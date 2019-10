Attacco turco in Siria, Erdogan: "Non ci fermeremo nonostante le minacce"

La Turchia "non fermerà la sua offensiva in Siria, nonostante le minacce". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Intanto la Casa Bianca ha autorizzato sanzioni contro la Turchia, senza per ora applicarle. "Gli Stati Uniti possono neutralizzare l'economia turca, se sarà necessario", ha affermato il segretario al Tesoro statunitense Steven Mnunchin.