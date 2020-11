Attacco terroristico a Vienna, perquisite abitazioni in Germania

Ansa

Le indagini per l'attentato di matrice islamista di Vienna, in cui sono state uccise quattro persone, "sconfinano" in Germania. Stando a quanto riporta der Spiegel, gli investigatori della polizia criminale federale tedesca hanno infatti perquisito a Osnabruck, Kassel e Pinneberg gli appartamenti di quattro uomini con cui l'attentatore avrebbe avuto contatti.