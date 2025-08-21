Attacco a una moschea in Nigeria, almeno cinquanta le vittime

Almeno cinquanta persone sono rimaste uccise in un attacco a una moschea in Nigeria, nello Stato nord-occidentale di Katsina, secondo quanto riferiscono un deputato e alcuni residenti. Da anni bande armate depredano le comunità rurali nel nord-ovest e nel centro del Paese, saccheggiando villaggi, sequestrando residenti per ottenere riscatti e bruciando le case dopo averle saccheggiate. Alcuni di questi banditi, secondo un rapporto di esperti destinato all'Onu e visionato dalla Afp, hanno attaccato una moschea nella città di Unguwan Mantau. Secondo il rapporto, si è trattato di una rappresaglia, dopo che soldati nigeriani avevano respinto un tentativo di attacco da parte loro nella zona.