Attacco ad Arabia Saudita, per gli Usa i missili cruise sono stati lanciati dall'Iran

Ci sono "probabilita' molto alte" che l'attacco al petrolio saudita sia stato lanciato con missili cruise da una base iraniana in Iran, vicino al confine con l'Iraq. E' quanto hanno stabilito gli investigatori americani e sauditi, secondo quanto riportano sia la Cnn che l'agenzia Afp. Le stesse fonti escludono che le traiettorie dei missili siano compatibili con un lancio da sud, in particolare da postazioni così lontane come lo Yemen.

Merkel: bisogna aspettare a prendere posizione - "Riguardo alle origini degli attacchi contro l'Arabia Saudita, che naturalmente condanniamo, dobbiamo aspettare e vedere cosa scoprirà l'intelligence": questa la posizione della cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino, a margine di un incontro bilaterale con il re Abdullah II di Giordania. "Al momento non abbiamo ancora una posizione definitiva ma credo che tutto vada considerato nel contesto delle tensioni nella regione", ha proseguito Merkel. Nella discussione sulle trattative con l'Iran la cancelliera ha precisato che l'accordo sul nucleare è una componente che può essere anche superata attraverso dialogo. Merkel ha detto anche di non considerare gli attacchi in Arabia Saudita un motivo sufficiente per porre fine al divieto delle esportazioni di armi nel Paese. Pur condannando gli attacchi, Merkel ha affermato che il divieto è stato attuato in parte a causa delle preoccupazioni della Germania per il conflitto nello Yemen, che non sono cambiate.