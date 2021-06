Attacco a Wurzburg, almeno tre morti: l'aggressore è somalo

Twitter/BurekShakur

E' di almeno tre morti il bilancio dell'assalto con il coltello compiuto in strada a Wurzburg, in Germania. Lo ha riferito la polizia bavarese, aggiungendo che l'aggressore è un cittadino somalo. La stampa tedesca ha parlato anche di sei persone rimaste ferite. L'attentatore, neutralizzato dagli agenti, di recente era stato internato in un reparto di psichiatria.