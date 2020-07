Attacco a Twitter, il fondatore Jack Dorsey: giornata difficile per noi

"Giornata difficile per noi a Twitter. Ci sentiamo tutti male per quanto accaduto. Stiamo diagnosticando e condivideremo tutto il possibile quando avremo un quadro più chiaro di quanto accaduto". Lo twitta Jack Dorsey, il fondatore e amministratore delegato di Twitter dopo la violazione di alcuni account vip. Per il New York Times l'attacco, "efficace ma amatoriale", lascia pensare che sia stata l'opera di un singolo hacker e non di uno Stato.