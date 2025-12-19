Attacco a Gaza City, sei morti: l'esercito israeliano ammette vittime civili

Almeno sei palestinesi hanno perso la vita e altre persone sono rimaste ferite in un attacco condotto oggi dalle forze israeliane nel quartiere di al-Tuffah, nella parte orientale di Gaza City. L'esercito israeliano ha confermato la propria responsabilita' nell'operazione, riferendo che i militari hanno aperto il fuoco contro "individui sospetti" e dichiarando di "rammaricarsi per eventuali danni a civili non coinvolti".