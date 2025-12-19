Attacco a Gaza City, sei morti: l'esercito israeliano ammette vittime civili

© Afp
Almeno sei palestinesi hanno perso la vita e altre persone sono rimaste ferite in un attacco condotto oggi dalle forze israeliane nel quartiere di al-Tuffah, nella parte orientale di Gaza City. L'esercito israeliano ha confermato la propria responsabilita' nell'operazione, riferendo che i militari hanno aperto il fuoco contro "individui sospetti" e dichiarando di "rammaricarsi per eventuali danni a civili non coinvolti".
In una nota diffusa dalle Forze di difesa israeliane (Idf), l'episodio viene descritto come avvenuto "durante un'attivita' operativa nell'area della cosiddetta Linea Gialla, nel nord della Striscia di Gaza". Secondo la ricostruzione militare, le truppe avrebbero individuato "diversi sospetti" all'interno di edifici situati a ovest della linea e avrebbero fatto fuoco "subito dopo l'identificazione". Le Idf hanno aggiunto che quanto accaduto e' oggetto di accertamenti.
L'esercito ha inoltre riconosciuto la presenza di vittime civili, affermando che "sono stati arrecati danni a persone non coinvolte" e ribadendo che le operazioni vengono condotte, per quanto possibile, con l'obiettivo di limitare le conseguenze sulla popolazione civile.
Una versione diversa dell'accaduto arriva da fonti palestinesi locali, citate dall'emittente qatariota Al Jazeera. Secondo tali fonti, l'attacco avrebbe colpito una scuola utilizzata come centro di accoglienza per sfollati nel quartiere di al-Tuffah. I colpi di artiglieria avrebbero raggiunto il secondo piano dell'edificio mentre all'interno si trovavano famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, riunite per celebrare un matrimonio.
Le stesse fonti parlano di almeno sei vittime e di numerosi feriti, tra cui anche bambini. L'agenzia di protezione civile di Gaza, sotto il controllo del movimento islamista palestinese Hamas, ha confermato il recupero dei corpi e il trasferimento dei feriti negli ospedali della citta', precisando che le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalle difficolta' di accesso alla zona.
Secondo le autorita' di Gaza, l'attacco rientrerebbe in una serie di episodi che costituirebbero violazioni dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore lo scorso ottobre.