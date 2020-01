Attacchi Iran in Iraq, Trump: "Va tutto bene, valutiamo i danni"

Il presidente americano Donald Trump non parlerà alla nazione dopo l'attacco alle due basi militari in Iraq che ospitano le truppe americane. Lo riporta la Cnn, citando fonti della Casa Bianca. Il tycoon ha comunque twittato: "Va tutto bene! Missili lanciati dall'Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Abbiamo le truppe piu' forti e meglio equipaggiate al mondo".