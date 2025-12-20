Attacchi aerei Usa in Siria: colpite decine di strutture legate allo Stato islamico

A causa dell'efferata uccisisione di coraggiosi patrioti americani in Siria da parte dell'ISIS", gli Stati Uniti "stanno infliggendo una forte rappresaglia, proprio come avevo promesso, contro i terroristi assassini responsabili". Lo scrive Donald Trump su Truth, affermando che "stiamo colpendo con forza le roccaforti dell'Isis in Siria, un luogo intriso di sangue e afflitto da molti problemi, ma che ha un futuro promettente se l'Isis verrà debellato". Il governo siriano, scrive il presidente Usa, "guidato da un uomo che sta lavorando duramente per riportare la Siria alla grandezza, è pienamente solidale".