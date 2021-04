AstraZeneca: rammarico per azione legale Ue, ci difenderemo in tribunale

Ansa

AstraZeneca "si rammarica della decisione della Commissione Ue di intraprendere un'azione legale sulla fornitura di vaccini Covid-19" e annuncia che "si difenderà fermamente in tribunale". Lo rende noto l'azienda farmaceutica, precisando che sta "per fornire quasi 50 milioni di dosi ai Paesi Ue entro fine aprile, in linea con le nostre previsioni. AstraZeneca ha rispettato pienamente l'accordo di acquisto anticipato con la Commissione Ue".