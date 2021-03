AstraZeneca, nuovi tagli alle forniture di vaccini per l'Ue

Ansa

AstraZeneca ha annunciato nuovi tagli alle forniture del suo vaccino anti-Covid ai Paesi Ue. L'azienda "è dispiaciuta" per le "carenze nelle spedizioni pianificate di vaccini all'Unione europea, nonostante il lavoro instancabile per accelerare le forniture", si legge in una nota del gigante anglo-svedese.