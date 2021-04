AstraZeneca, l'Ue: "E' essenziale un approccio coordinato"

"L'esperienza di AstraZeneca dimostra che il nostro sistema di farmacovigilanza funziona. Ma è essenziale che seguiamo un approccio coordinato in tutta l'Ue". Lo ha affermato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides , dopo la valutazione dell'Ema sul vaccino anglo-svedese . "Dobbiamo parlare con una sola voce per aumentare la fiducia nelle vaccinazioni", ha aggiunto. Intanto in Gb il vaccino anglo-svedese è sconsigliato agli under 30.

Gran Bretagna sconsigliato AstraZeneca agli under 30 - L'ente regolatore dei farmaci (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Mhra) della Gran Bretagna ha riferito che il vaccino AstraZeneca ha enormi vantaggi, ma alle persone sotto i 30 anni verrà offerto un altro siero contro il coronavirus a causa del raro rischio di coaguli di sangue. L'Mhra ha precisato che, mentre sta studiando la possibile connessione tra il vaccino della casa anglo-svedese e i coaguli di sangue, ha consigliato di somministrare agli under 30 i vaccini Pfizer e Moderna.



Il premier britannico Boris Johnson ha ringraziato l'Mhra. "Come hanno detto i regolatori, questo vaccino è sicuro, efficace e ha già salvato migliaia di vite, la maggior parte delle persone dovrebbe continuare a prenderlo quando viene offerto", ha scritto Johnson su Twitter.



"Seguiremo l'indicazione aggiornata, che dovrebbe permettere alle persone di tutte le età di continuare di continuare ad avere totale fiducia nei vaccini, aiutandoci a salvare vite e tornare prudentemente alla normalità", ha aggiunto.

AstraZeneca: al lavoro per comprendere meglio eventi rari - AstraZeneca "ha collaborato attivamente con le autorità regolatorie per implementare queste modifiche relative alle informazioni sul prodotto e sta già lavorando per comprendere meglio i singoli casi, l'epidemiologia e i possibili meccanismi che potrebbero spiegare questi eventi molto rari" connessi al suo vaccino anti-Covid. Lo rende noto l'azienda.