AstraZeneca, Germania: a under 60 un altro vaccino per il richiamo

Ansa

Le autorità tedesche hanno raccomandato di somministrare agli under 60 che hanno già fatto la prima dose di AstraZeneca un altro vaccino per il richiamo. L'indicazione è giunta in base a un accordo fra gli assessori regionali alla Salute e il ministero, ed è in linea con quanto consigliato dalla commissione speciale per i vaccini Stiko. Finora in Germania sono stati 2,2 milioni gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca.