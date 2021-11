Asta record per un quadro di Frida Kahlo: battuto a 35 milioni di dollari

Ufficio stampa

Un quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, "Diego y Yo", è stato battuto all'asta da Sotheby's a New York per la cifra record di 34,9 milioni di dollari (circa 30,8 milioni di euro). Si tratta della somma più alta mai pagata all'asta per un'opera di un artista sudamericano. L'opera, uno degli ultimi autoritratti dell'artista, sarebbe stato acquistato dal fondatore di un museo in Argentina, Eduardo F. Cosantini.