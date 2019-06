Assange, tribunale svedese respinge richiesta di arresto per stupro

Un tribunale della Svezia ha respinto la richiesta di arresto per Julian Assange, in merito a un caso di stupro risalente al 2010. Il pubblico ministero non richiederà così l'immediata estradizione dalla Gran Bretagna del fondatore di Wikileaks, arrestato l'11 aprile dopo sette anni di permanenza nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.